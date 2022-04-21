Нацбанк погодив кандидатуру управляючого акціями росіян в українському "Альфа-Банку"

Національний банк України (НБУ) подив кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Як повідомляє пресслужба банку, тепер Сімеон Дянков може брати участь в управлінні банком у межах повноважень та законодавства.

Згідно з наведеною у повідомленні біографічною довідкою, Сімеон Дянков – болгарський економіст, колишній міністр фінансів та віцепрем'єр уряду Болгарії (липень 2009 – березень 2013 року). Наразі обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії.

Дянков отримав докторський ступінь з економіки в Мічиганському Університеті (США), має 19-річний досвід роботи у Світовому банку, де він займався країнами з перехідними економіками. Крім цього, працював Головою Наглядової ради Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Альфа-Банк Україна" працює у штатному режимі, приведення структури власності банку відповідно до українського законодавства не впливає на звичайну роботу фінустанови. Наглядова рада та правління працюють без обмежень в межах своїх сфер відповідальності та компетенцій", – наголошується у повідомленні банку.

За погодженням із НБУ, Сімеон Дянков діятиме в межах питань загальних зборів акціонерів банку. Повноваження довіреної особи включають участь у загальних зборах та розгляд звіту наглядової Ради банку.

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Як повідомлялося, український "Альфа-Банк" призначив на 27 квітня позачергові збори акціонерів, на яких буде винесено питання про переобрання наглядової ради.

НБУ в березні визнав акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, тими, хто втратив бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк.

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом. Акціонерами банку є ABH Ukraine Limited і ABH Holdings, до якої входить і однойменний банк у Росії, що також потрапив під санкції.



За даними українського банку, його найбільшими кінцевими акціонерами, крім зазначених вище, є UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та Андрій Косогов – 3,6716%.



