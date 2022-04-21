ExxonMobil планує повністю припинити роботу в Росії до кінця червня, – Reuters

Американська нафтова компанія ExxonMobil розглядає можливість повністю припинити роботу в Росії до 24 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, у березні компанія вже вивезла із Росії співробітників - громадян США. Спочатку співробітників вивезли з великих підприємств із видобутку нафти і газу на Сахаліні, включно з проєктом "Сахалін-1". Зараз компанія розглядає можливість закриття інших своїх підприємств у Росії, у тому числі припинення продажу мастильних матеріалів під маркою Mobil до 24 червня.

За даними на сайті ExxonMobil, в 2021 році в офісах компанії в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Південно-Сахалінську працювало понад 1000 співробітників.

Як повідомлялося, ExxonMobil очікує знецінення балансових активів на суму $4 млрд у зв'язку з запланованим виходом із проекту "Сахалін-1" в РФ.

Нагадаємо, 2 березня ExxonMobil заявила про відмову від інвестицій в Росію та вихід із проекту "Сахалін-1".

"ExxonMobil управляє проектом "Сахалін-1" від імені міжнародного консорціуму японських, індійських та російських компаній. Зокрема, у проєкті "Сахалін-1" беруть участь ExxonMobil – частка 30%, SODECO (Японія) – 30%, "Роснефть" – 20%, ONGC (Індія) – 20%. Загальні запаси родовищ проекту оцінюються в 307 млн тонн нафти і 485 млрд кубометрів природного газу.