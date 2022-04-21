Британія виділила Україні кредитні гарантії на $500 мільйонів, – Мінфін

Велика Британія прийняла рішення про надання Україні фінансової допомоги у вигляді кредитних гарантій на суму $500 млн.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з головою британського Казначейства.

"Особисто подякував Канцлеру Казначейства Сполученого Королівства Ріші Сунаку за всі зусилля для підтримки України та рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн кредитних гарантій для пом’якшення економічних наслідків російських злочинних дій", – написав Марченко.

За його словами, голова британського Казначейства підтримав заклик щодо екстреного надання Україні частини ресурсів країн-партнерів для фінансування дефіциту держбюджету в умовах війни.

"Також отримав запевнення, щодо готовності Великобританії долучитись до зусиль для залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ", – додав Марченко.

Читайте також: Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні та закриття портів для російських суден (оновлено)

Як повідомлялося, раніше Україна звернулась до країн "Великої сімки" з проханням про фінансової допомоги на $50 млрд. Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.

Наразі міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили про додаткову підтримку Україні на суму понад $24 млрд на 2022 рік, наголосивши на готовності збільшити її в разі потреби.