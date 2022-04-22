Рада провалила законопроєкт про дерегуляцію трудових відносин

Верховна Рада відхилила проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин".

Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, за прийняття відповідного урядового законопроєкту №5388 у другому читанні на засіданні у четвер проголосували 187 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів.

Пропозицію направити документ на повторне друге читання підтримали 198 нардепів, тож законопроєкт вважається відхиленим.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт було розроблено з метою лібералізації та дебюрократизації трудових відносин і спрощення ведення бізнесу.

Зокрема, пропонувалося спростити процедуру а укладення строкового трудового договору та проходження випробування, передбачити гнучкість укладення трудового договору, в тому числі – на визначений строк, оптимізувати процедуру припинення трудових відносин, скасувати необхідність ведення застарілої і в деяких випадках неактуальної документації роботавця стосовно визначення режиму роботи, порядку надання відпусток та ін.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради висловлювало низку зауважень до законопроєкту, вказуючи, що низка його норм звужує права працівника на захист від незаконного звільнення, а також може порушувати рівність трудових прав робітників при визначенні тривалості щоденної роботи (зміни), черговості надання відпусток, трудового розпорядку на підприємствах.

Крім того, парламентські юристи вказували на недоліки у запропонованому механізмі щодо укладення з працівником договору про повну матеріальну відповідальність та відшкодування завданої шкоди.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні у вересні 2021 року.