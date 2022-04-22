Світовий банк виділив Україні грант на 90 мільйонів євро

Світовий банк надає Україні гранту у розмірі 88,5 млн євро, який буде спрямовано на фінансування соціально-гуманітарних видатків.

Відповідну угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Грантові кошти будуть спрямовані Україні з цільового фонду донорів, в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

"Кошти дозволять Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і забезпечити макрофінансову стабільність нашої держави. Грантова допомога є пріоритетною для нас, оскільки ми маємо вже сьогодні думати про майбутнє та відбудову країну від катастрофічних руйнувань", – зазначив Сергій Марченко.

В Мінфіні уточнили, що ці кошти будуть спрямовані до загального фонду держбюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб тощо.

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії (близько 20,5 млн євро), Ісландії (близько 0,46 млн євро), Латвії (близько 5 млн євро), Литви (близько 5 млн євро) та Великої Британії (близько 60 млн євро).