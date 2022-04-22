Голова Мінфіну США прокоментувала можливість направити на відбудову України заморожені резерви РФ

Росія має тим чи іншим чином долучитися до фінансування відбудови України, однак для того, щоб спрямувати на ці цілі заморожені золотовалютні резерви РФ ще потрібно прийняти низку рішень.

Про це міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, відповідаючи на запитання про можливість спрямування частини заморожених російських активів на відбудову України, повідомляє Голос Америки.

"Очевидно, є очікування, що Росія тим чи іншим чином допоможе частково забезпечити необхідне для відбудови України, і ми маємо цього домагатись", – сказала вона, зазначивши, що "витрати на відбудову України будуть величезними".

Єллен нагадала, що згідно з санкційним режимом, США та країни Європи заморозили значну частину золотовалютних резервів Росії, загальний обсяг яких переважає $600 млрд.

Водночас Єллен відмовилась розголошувати подробиці варіантів щодо можливого використання коштів і припустила, що в цій сфері, можливо, знадобиться окреме рішення Конгресу США.

Вона також підкреслила важливість міжнародної координації в цій сфері.

Єллен зазначила, що коаліція на підтримку України нараховує більше 30 країн, на які припадає більше половини світової економіки, конвертовані валюти яких використовуються найбільш широко і, де виробляються найбільш сучасні технології.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

Через це російський президент Владімір Путін був змушений запровадити обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами. Крім того, ЦБ РФ заборонив продаж валюти росіянам і запровадив низку інших обмежень на валютному ринку.