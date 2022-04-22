Очільниця МВФ закликала збільшити фінансову допомогу Україні

Величезні зусилля, яких українська влада доклала для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності на тлі величезних потрясінь війни, буде все важче підтримувати без додаткової зовнішньої фінансової підтримки, тому країни-партнери мають її надати.

Про це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, відкриваючи присвячений Україні круглий стіл в рамках Весняних зустрічей МВФ та Світового банку за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Отже, необхідно більше зовнішнього фінансування, особливо пільгового фінансування та грантів зі швидкою виплатою", – наголосила голова МВФ.

Георгієва зазначила, що потреби України у фінансуванні наразі величезні, а потреби у майбутньому будуть ще більшими.

"Доки триває війна, потреби бюджету зростатимуть, особливо у зв'язку з невблаганним зростанням витрат на безпеку та компенсації, пов'язані з конфліктом", – сказала голова МВФ.

Вона зауважила, що міжнародні резерви України зазнаватимуть дедалі більшого тиску. Адже вдтік капіталу збільшиться в міру послаблення обмежень для імпорту, необхідних для відновлення роботи економіки, тоді як приплив валюти в країну скоротиться через ймовірне скорочення експорту, особливо експорту сільськогосподарської продукції з огляду на руйнування інфраструктури і блокаду експортних маршрутів.

"Незважаючи на значну невизначеність, за нашими оцінками, протягом наступних 2-3 місяців може знадобитися близько $5 млрд на місяць просто для того, щоб дати змогу уряду та економіці продовжувати працювати в розпал війни", – повторила цю оцінку Георгієва.

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Вона заявила, що учасники круглого столу зібралися, щоб продемонструвати тверду відданість підтримці України у скрутну годину.

"Вторгнення Росії в Україну – це насамперед людська трагедія, що принесла неймовірні людські страждання простим чоловікам, жінкам і дітям. Тисячі були вбиті або поранені. Мільйони були змушені залишити свої будинки... Воно також є руйнівним для української економіки", – зазначила голова МВФ.

Вона нагадала, що згідно з оновленим Світовим економічним прогнозом (WEO) цього року очікується спад ВВП України майже на 40% (у WEO було зазначено 35%).

"Це підкреслює важливість нашої спільної рішучості допомогти уряду та народу України впоратися з серйозними економічними проблемами, з якими вони стикаються", – заявила Георгієва, знову дуже позитивно оцінивши екстрену економічну та фінансову політику української влади, яка дозволила уникнути гіперінфляції та стрімкої девальвації національної валюти.

Вона зазначила, що МВФ вже відіграв свою роль у зовнішній підтримці України, виділивши через Інструмент швидкого фінансування $1,4 млрд менше ніж за два тижні після вторгнення, а минулого тижня відкрив керований рахунок для України, який надасть донорам надійний інструмент для прямої фінансової допомоги країни.

Водночас Георгієва подякувала Канаді, яка у федеральному бюджеті на 2022 рік запропонувала виділити Україні до 1 мільярда канадських доларів через керований рахунок.