В Запорізькій області впав літак Ан-26 (оновлено)

У Вільнянському районі Запорізької області у п'ятницю вранці впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок інциденту є постраждалі.

"Сьогодні вранці у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці пізніше", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у Запорізькій ОВА уточнили, що літак впав близько 9:00.

"Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються", – зазначають в ОВА.

За попередньою не підтвердженою інформацією місцевої влади, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

Зараз на місці події працює ДСНС та відповідні органи.

Літак Ан-26 призначений для перевезення вантажів на лініях малої та середньої протяжності. Максимальне навантаження – 5,5 тонни. Може використовуватись для перевезення 38-40 пасажирів на висотах до 6000 метрів.

Ан-26 випускалися серійно в Києві з 1969 по 1986 рік. Усього було випущено 1398 літаків, із них 420 експортовано.