Рада змінить правила сплати ренти на газ на час воєнного стану
Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №7249 на сайті парламенту, його прийняття у першому читанні підтримали 287 депутатів.
Документом пропонується змінити чинні правила сплати ренти на видобуток газу.
Зокрема, з 1 квітня 2022 року до завершення воєнного стану видобувним компаніям дозволять сплачувати ренту лише з того об’єму газу, який було продано у цьому періоді, а не з усього об’єму видобутого газу. При цьому після завершення воєнного стану вони мають доплатити різницю протягом трьох місяців.
Як повідомлялося, наприкінці березня президент Володимир Зеленський підписав закон (проєкт №7038-д), який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від ціни його реалізації. За нинішніх високих ринкових цін на газ, що перевищують $1000 за тисячу кубометрів, це означає значне збільшення рентних платежів для видобуваючих компаній.