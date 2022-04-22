Бельгійська AB InBev продає свій бізнес в Росії турецькій Anadolu Efes (оновлено)

Бельгійська пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev (AB InBev) продає свою частку в російському спільному підприємстві з турецькою Anadolu Efes.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, частиною угоди також призупинення дії ліцензії на виробництво та продаж в Росії пива під брендом Bud.

Водночас про призупинення ліцензій на виробництво в Росії інших відомих брендів AB InBev, таких як Corona, Stella Artois та Hoegaarden, у повідомленні не зазначається.

Компанія уточнює, що не має контролюючої частки у спільній з Anadolu Efes компанії в Росії, в результаті угоди AB InBev визнає негрошові втрати у розмірі $1,1 млрд у першому кварталі.

AB InBev запевняє, що продовжує надавати допомогу Україні, а також представила "Чернігівське", найулюбленіший бренд пива в Україні, багатьом країнам, включаючи Великобританію, Німеччину, Бельгію, Францію, Нідерланди, Данію, Австрію, Польщу, Італію, Колумбію та Бразилію.

"Всі прибутки від продажу "Чернігівського" підуть на підтримку гуманітарної допомоги, а AB InBev гарантує щонайменше $5 млн підтримки до цієї гуманітарної ініціативи", – зазначається у повідомленні.

AB InBev Efes управляє 11 заводами в РФ. На ньому варять пиво під брендами "Клинское", "Белый медведь", "Сибирская корона", Velkopopovicky Kozel та ін.

Нагадаємо, у 2018 році найбільший у світі пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) та Anadolu Efes, лідер на ринку Туреччини, завершили злиття бізнесів на території України та РФ. Контрольний пакет акцій у спільному підприємстві належить турецькій Anadolu Efes.

Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, данська Carlsberg Group може продати AB InBev Efes пивоварну компанію "Балтика". У 2020 році "Балтика" займала близько 27% російського пивного ринку, у AB InBev Efes було 30%.

Про вихід з РФ також оголосила голландська Heineken. Джерела кажуть, що сім заводів Heineken у РФ можуть бути продані різним покупцям.