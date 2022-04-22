Суд арештував 200 мільйонів на рахунках колишнього нардепа від "Партії регіонів"
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, проти екснардепа відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України(ч. 4 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, ексрегіонал, наближений до президента-втікача, легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з концернів Донеччини. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці та зберіг контроль над фармацевтичним виробництвом.
"Здійснюючи господарську діяльність, він співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України. Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються РФ, в умовах ведення бойових дій проти України", – йдеться у повідомленні.
При цьому прізвище екс-нардепа не повідомляється.
Водночас, за даними джерел агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Миколу Янковського, який у 1998-2006 роках був народним депутатом ІІІ-VI скликання від фракцій "Регіони України", "Єдина Україна", "Партія регіонів". З 1988 року був генеральним директором, потім президентом концерну "Стирол", розташованого в нині окупованій Горлівці (Донецька обл.). 2003 року був удостоєний звання "Герой України".