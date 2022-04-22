Суд арештував 200 мільйонів на рахунках колишнього нардепа від "Партії регіонів"

Офіс генерального прокурора забезпечив арешт коштів у сумі понад 203 млн грн, які перебувають на рахунках колишнього народного депутата України від "Партії регіонів".

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, проти екснардепа відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України(ч. 4 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, ексрегіонал, наближений до президента-втікача, легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з концернів Донеччини. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці та зберіг контроль над фармацевтичним виробництвом.

"Здійснюючи господарську діяльність, він співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України. Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються РФ, в умовах ведення бойових дій проти України", – йдеться у повідомленні.

При цьому прізвище екс-нардепа не повідомляється.

Водночас, за даними джерел агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Миколу Янковського, який у 1998-2006 роках був народним депутатом ІІІ-VI скликання від фракцій "Регіони України", "Єдина Україна", "Партія регіонів". З 1988 року був генеральним директором, потім президентом концерну "Стирол", розташованого в нині окупованій Горлівці (Донецька обл.). 2003 року був удостоєний звання "Герой України".