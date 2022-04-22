Агрохолдинг МХП Косюка відзвітував про вплив розв’язаної Росією війни на бізнес (оновлено)

Агрохолдинг МХП після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну був змушений зменшити завантаження потужностей через скорочення попиту та труднощі з експортом продукції.

Про це йдеться у повідомленні агрохолдингу на Лондонській фондовій біржі, інформує Інтерфакс-Україна.

МХП уточнив, що у березні вимушено знизив завантаження птахівницьких потужностей до 80-85% від номінальної через скорочення попиту на курятину в Україні та логістичні труднощі під час експорту своєї продукції, через які агрохолдинг змушений шукати альтернативні експортні маршрути.

"З початку війни компанія зіткнулася з серйозними логістичними та інфраструктурними проблемами в Україні. У той час як МХП продовжував комерційні продажі в Україні з початку війни, експортні продажі припинилися через закриття морпортів, а експортні постачання автомобільним транспортом залишалися практично неможливими", – йдеться у повідомленні.

Агрохолдинг уточнив, що з початку російського вторгнення безоплатно передав у вигляді гумдопомоги близько 11 тис. тонн продуктів птахівництва та інших продуктів харчування, а також обладнання, автомобілі, дизпаливо та різноманітні матеріали.

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Загалом у січні-березні 2022 року МХП реалізував 159,02 тис. тонн курятини – на 3% більше за показники січня-березня 2021 року, при цьому її продажі в Україні скоротилися на 6% – до 66,8 тис. тонн, а експорт зріс на 9% – до 89,34 тис. тонн.

Група виробила за звітний період 175,64 тис. тонн курячого м'яса (+5% до першого кварталу 2021 року). Таким чином агрохолдингу вдалося реалізувати 90,5% виробленої продукції.

У січні-березні 2022 року частка експорту курятини досягла 56% проти 53% за аналогічний період 2021 року.

Агрохолдинг МХП також вказує, що внаслідок блокування українських морських портів у першому кварталі 2022 року реалізував 32,98 тис. тонн соняшникової олії, що на 41% менше показників січня-березня 2021 року, тоді як продаж соєвої олії знизився на 7% – до 10,35 тис. тонн.

МХП уточнив, що засіяв у 2021 році озимими культурами 67 тис. га, які нині перебувають у хорошому стані. Також триває весняна посівна кампанія на 335 тис. га, тоді як у 2021 році сівба проводилася на 351,4 тис. га.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.