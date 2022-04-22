Українці подали понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно через "Дію", – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України отримало в додатку "Дія" вже понад 100 тис. заявок про пошкоджене майно українців внаслідок російської агресії.

Про це повідомляється на Telegram-каналі міністерства.

"Наша команда 24/7 обробляє всі заявки, які ви надсилаєте у додатку та на порталі "Дія", щоб команда експертів могла провести оцінку майна та швидше відновити зруйновані будинки. На сьогодні через "Дію" ми отримали понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно", – йдеться у повідомленні.

В Мінцифри нагадують: щоб подати заявку в додатку "Дія", необхідно в розділі "Послуги" вибрати "Пошкоджене майно", вказати всю необхідну інформацію та надіслати повідомлення. На порталі "Дія" потрібно авторизуватися, заповнити форму та надіслати повідомлення.

Крім того, послуга доступна працівникам ЦПАУ та нотаріусам, які можуть заповнювати та надсилати повідомлення від імені українців та їхніх представників.