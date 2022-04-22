В Україну знову прибуває більше людей, ніж виїжджає, – Держприкордонслужба

Потік на в'їзд до України перед православним Великоднем, як і тиждень тому перед католицьким, перевищив потік на виїзд.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, 21 квітня в Україну в'їхало понад 37 тис. осіб порівняно з майже 35 тис. днем ​​раніше, зокрема українців – понад 33 тис. порівняно з близько 31 тис. 20 квітня.

Водночас у зворотному напрямку потік скоротився до 32 тис. осіб з понад 36 тис. осіб днем раніше.

При цьом минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами впала до 280 з 350-330 у попередні дні.

За даними прикордонної служби Польщі, 21 квітня до України в'їхало 23,6 тис. осіб порівняо з 22,3 тис. напередодні.

У зворотному напрямку потік склав 19,9 тис., що на 11% менше за показник 20 квітня (22,3 тис.), а за 7 перших годин четверга він знизився ще на 18% – до 4,6 тис.

Загалом з початку війни, за даними польського прикордонного відомства, в Польщу з України в'їхало 2,9 млн осіб, а у зворотному напрямку – 802 тис.

За даними УВКБ ООН на 13:00 21 квітня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 5,13 млн осіб, з них до Польщі 2,87 млн, Румунії та Молдови – 834,09 тис., в Росію – 578,26 тис., Угорщину – 480,97 тис., Словаччину – 349,29 тис., Білорусь – 23,9 тис.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби станом 20 квітня з початку повномасштабної війни в Україну в’їхало 1,1 млн людей.