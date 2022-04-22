Власник IT-компанії Luxoft з офісами в Україні продав російський бізнес

Основна юрособа Luxoft у Росії, ТОВ "Люксофт профешнл", змінила власника.

За даними російського реєстру юросіб, тепер вона належить структурам місцевої IT-групи IBS Анатолія Карачинского, повідомляє Інтерфакс.

Згідно з реєстраційними документами, 20 квітня кіпрська Luxoft International передала 100% російської юрособи компаніям ТОВ "ІБС Іт Послуги" та ТОВ "ІБС" – вони отримали 99% та 1% відповідно.

"Компанія Luxoft передає російський сегмент бізнесу групі компаній IBS. У рамках угоди передано дві юридичні особи: ТОВ "Люксофт Профешнл" (Luxoft Professional) та АНО ДПО "Навчальний центр Люксофт" (Luxoft Training)", – повідомив представник IBS.

Раніше IBS була найбільшим акціонером Luxoft, група продала свою частку у 2019 році американській компанії DXC Technology.

Як повідомлялося, на початку 2019 року американський постачальник ІТ та консалтингових послуг DXC Technology Co оголосив про придбання компанії з розробки програмного забезпечення Luxoft Holding Inc приблизно за $2 мільярди.

Luxoft також є однією з найбільших ІТ-компаній в Україні, вона має офіси в Києві, Дніпрі та Одесі та майже 4 тисячі співробітників.