Росіяни залишаться без глянцевих журналів Vogue та GQ

Журнальне видавництво Condé Nast, яке випускає такі видання як GQ, The New Yorker, Wired, Vanity Fair і Vogue, розриває угоду про франшизу та зупиняє видавничу діяльність у РФ.

Про це йдеться у зверненні гедиректора компанії Роджера Лінча до працівників Condé Nast, повідомляє Укрінформ.

"Коли Путін розпочав цю безглузду війну, ми знали, що повинні негайно вжити заходів, щоб захистити наших співробітників і нашу журналістику, і вирішили призупинити нашу видавничу діяльність в Росії", – йдеться у зверненні Лінча.

За його словами, розгортання війни та посилення жорсткості законів про цензуру в РФ, які значно обмежували свободу слова і карали журналістів просто за те, що вони виконували свою роботу, зробили роботу Condé Nast в цій країні неможливою.

"Сьогодні ми повідомили нашим російським колегам про складне рішення розірвати нашу угоду про франшизу та припинити видавничу діяльність на ринку. Незважаючи на те, що ми ведемо успішний бізнес у Росії понад 20 років, постійні звірства, спричинені цією неспровокованою війною, і відповідні закони про цензуру зробили неможливим для нас продовження діяльності там", – наголосив Лінч.

В компанії очікують, що лише 10% працівників у РФ "залишаться виконувати певні невиконані зобов’язання".

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Condé Nast – видавництво, яке є підрозділом медіакомпанії Advance Publications. У США видавництво випускає 18 журналів, в тому числі Architectural Digest, Bon Appétit, GQ, The New Yorker, Wired, Vanity Fair і Vogue, а також чотири ділових видання, 27 сайтів і понад 50 програм для мобільних і планшетних пристроїв.

Компанія, що базується в Нью-Йорку, була заснована в 1909 році Конде Монтрозом Настом і з 1959 року належить родині Ньюхаус.