Європа збільшила імпорт нафти з Росії завдяки "сірим" схемам, – WSJ

За останні тижні Росія збільшила поставки нафти ключовим споживачам, використовуючи "сірі" схеми, зокрема танкери з позначкою "пункт призначення невідомий".

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані сервісів, що дозволяють відстежувати інформацію про вантажі.

За даними TankerTrackers.com, експорт нафти з російських портів до країн-членів Європейського Союзу, які історично були найбільшими покупцями російської нафти, у квітні зріс у середньому до 1,6 мільйона барелів на день. У березні після вторгнення РФ в Україну експорт російської нафти в Європу впав до 1,3 мільйона на день.

За даними Kpler, постачання російської нафти в Європу зросло до 1,3 мільйона на день у квітні з 1 мільйона в середині березня.

Водночас видання відзначає, що покупці намагаються приховати російське походження нафти. Зокрема, нафта з російських портів все частіше відправляється з невідомим пунктом призначення.

Так, у квітні понад 11,1 мільйона барелів нафти (близько 40% поставок з Росії до Європи) були відвантажені на танкери, маршрут яких забезпечений позначкою "Пункт призначення невідомий", свідчать дані TankerTrackers.

Аналітики вказують, що використання позначення "пункт призначення невідомий" є ознакою того, що нафту перевантажують на більші танкери в морі. Там російська нафта змішується з сировиною іншою походження, що дозволяє формально не вважати її російською. Як відзначає WSJ, це давня практика, яка і раніше дозволяла експортувати нафту з країн, які знаходяться під санкціями, таких як Іран та Венесуела.

Читайте також: Кілька країн Євросоюзу блокують запровадження санкцій проти імпорту нафти з Росії, – Боррель

За словами трейдерів, на ринку також пропонуються нові сорти нафтопродуктів, які отримали назву "латвійських" та "туркменських" сумішей, хоча всі розуміють, що вони містять значну кількість російських нафтопродуктів.

Видання нагадує, що США, Великобританія, Канада та Австралія заборонили імпорт російської нафти. Однак ЄС значно більше залежить від російської енергії, імпортуючи 27% нафти з цієї країни.

Як повідомлялося, на початку березня найбільша нафтова компанія Європи Shell оголосила, що негайно припинить купувати російську нафту на спотовому ринку і не продовжуватиме строкові контракти.

Однак згодом агентство Bloomberg з’ясувало, що Shell продовжує постачати російську нафту в Європу під виглядом та званої "латвійської" суміші. Зокрема, компанія домішує до інших сортів нафти до 50% російської, що дозволяє приховати її походження. Тобто суміш різних сортів, у загальному обсязі якої Urals займає 49,99%, російською не вважається.