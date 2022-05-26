Українці зняли готівки за кордоном у квітні на $700 мільйонів, – НБУ

Зняття готівки у квітні становило 35% від загального обсягу операцій українців за кордоном – 23 млрд грн ($714,3 млн).

Про це повідомив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає Forbes.

За його словами, щодня українські банки перераховують близько $100 млн на користь міжнародних платіжних систем через чималі обсяги операцій із гривневими картками за кордоном. Водночас, на думку Гелетія, це пояснюється не лише тим, що українці виїхали за кордон через війну.

Він пояснив, що 35% операцій з гривневими картками за кордоном припадало на зняття готівки. За підсумками 20 днів травня цей показник становить 45% (на 22 млрд грн). Більше половини цих сум припадає на клієнтів банків, які максимально або повністю використовують місячний ліміт на отримання готівки в іноземних банкоматах.

"Очевидно, це не лише громадяни, які вимушено покинули країну, а й так звані карткові туристи, котрі заробляють на ввезенні готівкової валюти до України та перепродажу через місцеві мережі обмінників. Це спосіб обійти обмеження на купівлю валюти", – зазначив Гелетій в інтерв’ю виданню.

Як повідомлялося, НБУ з 21 травня скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. Раніше стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара. Водночас на "чорному" ринку, який виник на початку війни після заборони Нацбанку на продаж валюти, курс досягав 37-38 грн/$.

Із 14 квітня НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню, однак з низкою обмежень. Зокрема, банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти.