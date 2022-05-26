Нацбанк не планує відмовлятися від фіксованого курсу гривні до припинення гарячої фази війни

Національний банк поки не планує підвищувати рівень фіксованого курсу й працюватиме в межах встановленого.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає Forbes.

"Поки тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін та задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі будемо слідкувати за ситуацією на ринку", – зазначив він в інтерв'ю виданню.

Водночас Нацбанк готовий розглянути відмову від фіксації курсу за настання низки умов, зокрема – зниження невизначеності, повʼязаної з воєнними діями, зокрема припинення гарячої фази війни. Інші передумови – стабілізація валютних надходжень та покращення ситуації на фінансовому ринку.

За його словами, у довгостроковому періоді фіксований курс має більше недоліків – це створює економічні дисбаланси, знижує конкурентоспроможність виробників.

"При цьому сам по собі плаваючий курс не є самоціллю, він виступає засобом досягнення макрофінансової стабільності. У коротшій перспективі фіксація вирішує кілька важливих для держави завдань: запобігає паніці, захищає від знецінення гривневі заощадження, здешевлює вартість критичного імпорту. Тому в поточних умовах фіксований курс є необхідним заходом", – наголосив Гелетій.

Як повідомлялося, раніше голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Національний банк України (НБУ) планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків.