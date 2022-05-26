Концерн Unilever не збирається залишати російський ринок

Компанія Unilever заявила, що не планує йти з російського ринку – підприємства компанії продовжать роботу та випускати продукцію.

Про це повідомили у компанії, передає "Комерсант" із посиланням на ТАСС.



"На сьогоднішній день у нас немає намірів йти з Росії. Всі наші підприємства в країні продовжують працювати та випускати продукцію для росіян", – зазначили журналістам у компанії.

Як повідомлялося, у березні компанія заявила про призупинення імпорту та експорту своєї продукції в та з РФ. Також були припинені витрати на ЗМІ та рекламу. Крім того, були призупинені нові інвестиції. Водночас концерн призупинив діяльність в Україні.

Unilever виробляє продукцію під марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, "Чиста лінія", "Оксамитові ручки", "Інмарко" та ін. У РФ компанії належать завод з випуску морозива в Тульській області, виробництво чаю, косметики та побутової хімії у Санкт-Петербурзі, косметики в Єкатеринбурзі, а також морозива в Омську.

Unilever відкрив представництво в Україні 1 травня 1993 року. 1998 року зареєстровано ТОВ "Юнілевер Україна" з центральним офісом у Києві. В Україні компанії належить завод з фасування чаю у Київські області, відкритий у 2016 році.