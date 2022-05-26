У Росії почали звільняти українських IT-фахівців через побоювання диверсій

Російські компанії почали звільняти чи знижувати на посадах IT-фахівців українського походження.

Про це РБК повідомили учасники ринку, передає Meduza.

Також, за словами очільника АНО "Інформаційна культура" Івана Бегтіна, така негласна вимога походить від державних замовників цих компаній. Про які саме компанії йдеться, не уточнюється.

Випадки таких звільнень також обговорювали в кулуарах Російського інтернет-форуму, який пройшов 18-20 травня. За словами одного з учасників заходу, українських IT-фахівців звільняють, побоюючись диверсій.

Зазначається, що служби внутрішньої безпеки компаній "особливо уважно стежать за співробітниками, які самі або їхні родичі є громадянами України", рекомендують не працювати з такими спеціалістами або "беруть їх на олівець". Насамперед, це стосується співробітників із доступом до критичних для бізнесу даних та сегментів інфраструктури.

"Поточна ситуація досить суперечлива. З одного боку, в Росії спостерігається дефіцит IT-фахівців, з іншого боку, є ризики у вигляді диверсій, які вже відбуваються в компаніях. До того ж, питання не лише в громадянстві – є ще низка критеріїв, які можуть вплинути на потенційні диверсії всередині компанії: робота іноземних спецслужб, питання політичних переконань співробітника, наявність родичів в Україні", – повідомив Бегтін.

Водночас, за його словами, після 2014 року в Росії залишилося не багато українських IT-спеціалістів. Здебільшого вони працювали аутсорсі чи на "офшорних програмістів".