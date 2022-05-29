Японія виділить Україні $166 мільйонів екстреної грантової допомоги

Уряд Японії прийняв рішення щодо виділення екстреної грантової допомоги на суму близько $166 млн у відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні.

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

"У відповідь на запит посольства України в Токіо через управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) буде надано допомогу для транспортування протипожежного обладнання та пристроїв зв'язку, ліків, медичних товарів тощо, які терміново потрібні в Україні", – сказано в повідомленні.

Раніше віце-міністр сільського, лісового та рибного господарства Японії Такебе Арата в Польщі передав представнику українського уряду продовольчу допомогу від Японії. Для підтримки України та сусідніх країн було виділено екстрену гуманітарну допомогу на загальну суму близько $200 млн.

Крім того, Японія оголосила про виділення фінансової допомоги (всього $600 млн) для підтримки української економіки, а також грантової допомоги за "Програмою економічного та соціального розвитку" (300 млн єн) для зміцнення системи охорони здоров’я шляхом надання медичного обладнання.

З моменту початку вторгнення в кінці лютого Японія посилює санкції проти Росії та допомогу Україні разом з іншими країнами.