Виробник професійної косметики Wella припинив роботу в Росії: його продукція займала 40% місцевого ринку

Виробник професійної косметики з Німеччини Wella припиняє постачання своєї продукції в Росію після 28 років роботи у цій країні.

Про це повідомляє російський "Коммерсант" з посиланням на лист виробника косметичної продукції Wella Company, в якому компанія повідомила партнерів про вихід з російського ринку.

У листі зазначається, що Wella більше не виробляє і не продає продукцію під своїми брендами в Росії, а права власності на її місцевий бізнес буде передано місцевій команді топ-менеджерів.

За даними російської Асоціації підприємців індустрії краси, місцеві салони краси активно користувалися продукцією Wella: на засоби для фарбування волосся цього виробника припадало до 40% ринку. При цьому майже вся продукція Wella постачалася з-за кордону, за винятком бренду Londa, який був локалізований на заводі у Дзержинську у 2021 році.

В Асоціації констатують, що тепер у російських салонів краси можуть виникнути труднощі, оскільки перехід на косметику інших виробників означає необхідність перенавчати майстрів. Крім того, не виключено, що інші виробники косметичної продукції також можуть ухвалити рішення піти з російського ринку.

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Компанія Wella заснована у Німеччині. У Росії вона працювала з 1994 року через ТОВ "Велла Рус". У 2021 році виручка компанії склала 1,7 млрд рублів, чистий прибуток – 208 млн руб.

За даними російського реєстру юридичних осіб, 26 травня власником "Велла Рус" стало ТОВ "Весна", засновниками якого виступають Наталія Лісіна (51%), Дмитро Новіков, Дмитро Захарченко та Вікторія Шин (по 16,33%). "Весні" також перейшло 100% ТОВ "Капелла", яке управляє виробничим майданчиком Wella у Дзержинську Нижегородської області.