У Японії компаніям виплачуватимуть допомогу за працевлаштування українських біженців
Про це повідомило міністерство праці країни, передає Japan Today.
Очікується, що програма, спрямована на допомогу біженцям знайти роботу під час перебування в Японії, почне діяти з понеділка. Вона матиме дві системи виплат.
Українськихбіженців віком до 65 років додадуть до системи заохочувальних грантів, призначених для працевлаштування літніх людей, інвалідів та матерів-одиначок.
Так, малий та середній бізнес, який найматиме українців, впродовж року отримають 600 тис. єн, великі компанії – 500 тис. єн.
Компанії, які найматимуть українських біженців на термін до трьох місяців, отримають від держави 120 тис. єн.
За даними Агентства імміграційної служби Японії, до країни в’їхало 1055 біженців з України. Із них 752 мають візу, яка дозволяє їм працювати в країні до року. Ще 211 мають короткострокові візи на проживання, які дозволяють їм перебувати в Японії протягом 90 днів після прибуття.