"Донбасенерго" зупинило Слов’янську ТЕС

ПАТ "Донбасенерго" ухвалило рішення 27 травня зупинити роботу Слов’янської ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їх сімей, ПАТ "Донбасенерго" прийнято рішення про зупинення роботи Слов’янської ТЕС 27 травня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що впродовж останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донеччини, де розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ.

Нагадаємо, "Донбасенерго" володіє Слов'янською та Старобешівською ТЕС (остання розташована на тимчасово окупованій території Донеччини) сумарної потужності 880 МВт.

ПАТ "Енергоінвест Холдинг" належить 60,86% акцій "Донбасенерго", ще 25% акцій генкомпанії належить державі. Контроль над компанією пов'язують з екснародним депутатом Максимом Єфімовим.