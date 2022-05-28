Єврооблігації України за тиждень подешевшали на 3,5%

Котирування українських єврооблігацій за минулий тиждень, відзначений дуже важкими боями з російськими силами на Донбасі, знизилися в середньому на 3,5% після кількох тижнів зростання.

За інформацією Bloomberg, найменше подешевшали найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – всього на 0,1%, до 70,8% від номіналу. Однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 171% річних з 159,2% тижнем раніше, передає Інтерфакс-Україна.



Ставки паперів із погашенням у 2023-2024 роках впали за тиждень на 5,4-2,3 відсоткових пункта (в.п.), середньострокових – на 1,9-1,2 в.п., а найдовших – на 1-0,9 в.п.



Зокрема, єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 88,1% річних, у вересні 2024 року – 58,4% річних, 2025 року – 45,1%, 2026 року – 36,7%.



Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 32,4-27,6%, а найбільш "довгими" з погашенням у 2032-2033 роках – до 24,1-23,5%.



Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 41,1%, у 2030 році – 22,1%, що відповідно на 1,8 в.п. та 0,7 в.п. вище за показники на кінець минулого тижня.



Подешевшали минулого тижня і ВВП-варранти, чиї котирування наприкінці минулого тижня досягли максимуму з початку війни – 38,8% від номіналу (порівняно з 60% перед війною). На кінець цього тижня вартість цих паперів становила близько 37,9% від номіналу.