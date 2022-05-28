Суд арештував кошти підконтрольного "Роснєфті" підприємства на 23 мільйони
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що прокурорами ОГП здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).
"В ході розслідування встановлено обставини можливої протиправної діяльності – фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території нашої держави та підконтрольний РФ", – йдеться у повідомленні.
Так, для недопущення можливого використання цих коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт.
Досудове розслідування здійснюється Службою безпеки України.