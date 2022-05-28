Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня став рекордним з початку війни

Обсяг продажу валюти Національним банком у четвертий тиждень травня став рекордним з початку війни – $1,43 млрд, тижнем раніше Нацбанк продав $650,4 млн.

Згідно з інформацією регулятора, за цей тиждень він придбав всього $7,5 млн, як і минулого тижня, передає Інтерфакс-Україна.



Як повідомлялося, НБУ з 21 травня скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. Раніше стеля такого курсу становила зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.



Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.



В результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні.



У перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.



Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. В результаті "чисті" інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні. За чотири тижні травня вони вже сягнули майже $3 млрд.



Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,81 млрд та 110,97 млн євро, а продав $8,56 млрд та 1,79 млрд євро. Зокрема, з початку війни купівля валюти склала $1,16 млрд та 110,97 млн євро, а продаж $5,79 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня ($28,11 млрд).