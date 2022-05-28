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Поліція викрила схему виведення понад 52 мільйонів на рахунки афілійованих РФ підприємств

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Поліція викрила схему виведення понад 52 мільйонів на рахунки афілійованих РФ підприємств
Співробітники Національної поліції та столичної прокуратури провели обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях осіб, а також цілісних майнових комплексах підприємства, причетних до виведення коштів на рахунки російських компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці встановили, що починаючи з 2021 року, посадові особи підприємства, власником якого є громадянин РФ та ексдепутат від провладної партії, через сумнівні операції вивели на рахунки товариств країни-агресора 52 млн грн.

Зазначається, що в результаті обшуків вилучили первинні документи фінансово-господарської діяльності про імпортні операції та операції з контрагентами внутрішнього ринку України, а також документи, зокрема і "чорнові" записи, фінансової звітності.

Кримінальне провадження розслідується за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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