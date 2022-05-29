Накладено арешт на 23 мільйони коштів підконтрольного Росії підприємства
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
Прокурорами здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).
В ході розслідування встановлено обставини можливої протиправної діяльності – фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території нашої держави та підконтрольний РФ.
З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт.
Досудове розслідування здійснюється Службою безпеки України.