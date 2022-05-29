Близько 35% економіки України не працює через війну, – Шмигаль

Через війну з Росією приблизно 35% економіки України сьогодні не працює.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в коментарі BBC News Україна, передає Укрінформ.

"За різними оцінками різних експертів, на сьогодні втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також складає 30-50%. В середньому приблизно 35% економіки сьогодні не працює. Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50-70% мирного часу. При цьому драматично зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування", – сказав Шмигаль.

За його словами, все це утворює бюджетний дефіцит у розмірі $5 млрд доларів щомісяця.

"Це великі гроші, і, звичайно, ми просимо партнерів нас підтримати, отримуємо таку підтримку. Тісно співпрацюємо з МВФ, Міжнародним банком, США, ЄС. Велика Британія дуже нас підтримує", – зазначив Шмигаль.

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Він додав, що прямі збитки, завдані інфраструктурі та економіці України, складають близько $600 млрд, ці збитки кожного дня зростають.

За словами Прем'єр-міністра, більш як 100 закладів освіти та понад 500 медичних закладів або зруйновані повністю, або пошкоджені. Також зруйновано 25 тис. км доріг, кілька сотень мостів, 12 міжнародних аеропортів пошкоджені, понад 40 млн кв. метрів житла пошкоджено або зруйновано.

Прем'єр-міністр зауважив, що бізнес втратив понад 200 заводів, близько 17% бізнесів взагалі припинили свою роботу, а 60% підприємств працюють на рівні нижчому за довоєнний.

Раніше в Мінекономіки повідомляли, що вже понад 600 підприємств переїхали із зон бойових дій.