Німеччина надасть Україні 1 мільярд євро грантової допомоги

Уряд Німеччини планує надати Україні 1 млрд євро грантової допомоги.

Про це повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

"Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 млрд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн", – написала Фельдгузен.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії прийняв рішення щодо виділення екстреної грантової допомоги на суму близько $166 млн у відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні.