Кабмін вніс до Верхової Ради законопроєкт про скасування пільг при ввезенні автомобілів (оновлено)

Кабінет міністрів у суботу, 28 травня, з ініціативи Мінфіну та Мінекономіки підтримав законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

За інформацією на сайті Верховної Ради, відповідний урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо перегляду окремих пільг з оподаткування" зареєстровано в парламенті 30 травня під №7418.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано законом №2142-IX, який набув чинності на початку квітня:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів).

Разом з тим, пропонується звільнити від сплати збору на обов’язкове державне страхування покупців електромобілів.

Автори законопроєкту вказують, що оподаткування ряду товарів, зокрема транспортних засобів, телефонів тощо, було одним з важливих джерел наповнення державного бюджету. Водночас вони, на думку уряду, не належать до товарів першої необхідності.

"Крім того, зниження оподаткування імпорту створює для нього конкурентні переваги порівняно з продукцією, що виробляється всередині країни. У результаті вітчизняні виробники мають додаткові перешкоди для відновлення виробництва", – зазначається у пояснювальній записці до документа.

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Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

Мінфін неодноразово критикував цю норму. Крім того, проти неї виступили вітчизняні виробники, відзначаючи, що вона ставить їх у невигідні умови. Водночас, перша спроба скасувати в Раді ці пільги при ввезенні автомобілів та пального провалилася: законопроєкт навіть не був винесений до сесійної зали.