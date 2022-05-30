Чехія планує виділити Україні до 28 мільйонів євро додаткової військової допомоги

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова має намір просити уряд найближчими тижнями виділити від 600 до 700 млн (24-28 млн євро) крон на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє видання Novinky.



"Чехія – одна з країн, яка допомагає в довгостроковій перспективі. У мене є готові додаткові військові матеріали для засідання уряду на суму приблизно від 600 до 700 млн крон", – зазначила вона.



Чехія є одним із найбільших донорів України з початку російського вторгнення. Наразі країна надала Україні озброєння, зокрема важкої техніки, як-от танки та гелікоптери, та військового обладнання на понад 3,5 млрд крон.



Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі для закупівлі озброєння та військової техніки за гроші, які люди передають посольству на банківський рахунок. Наразі посольство отримало близько 1,2 млрд крон.