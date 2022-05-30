Євросоюз знову не зміг домовитися щодо нових санкцій проти РФ, обговорення триває

Обговорення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії, який включав би заборону на російську нафту, продовжаться в понеділок.

Станом на 29 травня посли країн-членів ЄС згоди не досягли, повідомив журналістам європейський дипломат у неділю напередодні спеціального саміту ЄС, який триватиме 30-31 травня у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.



"Сьогодні ми зібралися на засідання Комітету постійних представників, робота ще триває. Завтра ми матимемо більше ясності", – сказав він.



За словами європейського високопосадовця, нині в ЄС "намагаються знайти шлях, як застосувати заборону на нафту, яка надходить з Росії".



"Я думаю, що з того, що я бачив під час засідання – то є бажання всіх держав-членів працювати над цією забороною. Питання стосується того, як врахувати національні особливості, специфіку – деякі держави-члени більш вразливі, ніж інші через географічну ситуації. Це дуже технічне питання, тому ми продовжимо завтра вранці", – додав він.



Раніше високопоставлений європейський дипломат повідомив агентству, що Франція, яка головує в Європейській Раді, запропонувала в шостому пакеті санкцій ввести заборону на російську нафту, яка доставляється морським шляхом, що складе 2/3 від усього імпорту, але не ту, що надходить трубопроводами.

Як відомо, проти заборони на нафту виступає Угорщина, яка аргументує свою позицію тим, що країна не має доступів до портів, через які вона б змогла отримувати альтернативні російські поставки нафти.