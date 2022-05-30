Євросоюз виведе з-під дії ембарго нафтопроводи з Росії, – ЗМІ (оновлено)

Останній проєкт рішення саміту ЄС, який розпочинається 30 травня, виключає з-під дії санкцій постачання російської нафти через трубопроводи.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Рада погоджується з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії охоплюватиме сиру нафту, а також нафтопродукти, які постачаються з Росії до країн-членів, за тимчасовим винятком для сирої нафти, яка поставляється трубопроводом", – зазначив він із посиланням на текст проєкту.

Водночас голова європейської дипломатії Жозеп Боррель фактично підтвердив, що таке рішення готується, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Врешті-решт буде досягнуто домовленості. Потрібно враховувати обставини кожного і приймати одноголосне рішення. Переговори (на рівні Комітету постійних представників країн ЄС, – ред.) тривали всю другу половину дня в неділю та в понеділок вранці. Ми продовжуватимемо працювати. Я думаю, що у понеділок у другій половині дня ми зможемо запропонувати главам держав та урядів (на позачерговому саміті ЄС, – ред.) угоду", – заявив Боррель в ефірі радіостанції Franceinfo.

"Давайте будемо прагматичними: важливо знайти угоду, яка об'єднає всіх", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо пропозиції вивести з-під дії ембарго постачання нафти трубопроводами.

Аргументуючи таке рішення, голова дипломатії ЄС вказав, що деякі країни ЄС, наприклад Угорщина, Чехія та Словаччина, не мають виходу до моря. Водночас на них припадає 7-8% імпорту російської нафти.

"Очевидно, що у них особливі труднощі. Виходить, треба просуватися вперед і шукати рішення, що надають їм більше часу для адаптації", – пояснив Боррель.

, обговорення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії, який включав би заборону на російську нафту, продовжаться в понеділок. Напередодні знову не вдалося знайти спільне рішення щодо цього.

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Як повідомлялося, Угорщина продовжує блокувати ухвалення ембарго проти російської нафти в межах шостого пакету санкцій ЄС проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.