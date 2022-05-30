Росія гаситиме держборг за схемою платежів за газ у рублях, – міністр фінансів

Росія платитиме за державним боргом за допомогою механізму, як у схемі оплати російського газу в рублях.

Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов в інтерв’ю газеті "Ведомости", передає Радіо Свобода.

"Як відбувається платіж за газ у рублях: нам зараховують валюту, тут вона за дорученням змінюється на рублі і таким чином відбувається розрахунок. Механізм розрахунків щодо євробондів діятиме таким самим чином, тільки в інший бік", – сказав Силуанов.

Щоб отримати платіж в оригінальній валюті, інвестору доведеться відкрити валютний та рублевий рахунки в російському банку та видавати доручення на продаж валюти.

24 травня міністерство фінансів США вирішило не продовжувати ліцензію, яка дозволяє Росії провадити виплати для обслуговування зовнішнього боргу. Це означає, що вперше за понад століття Росія може опинитися в дефолті за державним зовнішнім боргом.

У відповідь Силуанов заявляв, що РФ продовжить обслуговувати держборг у рублях.