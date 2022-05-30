Японський виробник спецтехніки Komatsu відновив постачання запчастин в Україну

Японський виробник будівельної та гірничодобувної техніки Komatsu відновив постачання в Україну запчастин для своєї техніки, яке було припинене внаслідок вторгнення РФ у лютому.

Про це повідомив президент японської компанії, передає Nikkei.



Зазначається, що оскільки російські війська відійшли від Києва, виробник техніки визначив, що має безпечні транспортні шляхи до своїх дистриб’юторів.



"В Україні розвинута гірничодобувна промисловість залізної руди та інших природних ресурсів. Після початку бойових дій з Росією машини все ще працювали на шахтах, і ми відновили поставки деталей дистриб’юторам", – сказав Хіроюкі Огава.



Наразі запчастини Komatsu надходять лише в регіони, які вважаються безпечними. Постачання буде призупинено для тимчасово окупованих територій на сході України.

При цьому Komatsu припинила експорт до Росії та виробництво в країні, однак продовжує надавати запчастини та послуги через своїх дистриб'юторів у Росії, де використовуються її екскаватори, самоскиди та інші машини.