З Нацбанку звільнилася голова департаменту небанківських фінустанов

Директорка Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Нацбанку Ольга Шумик з 7 червня завершує роботу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що вона залишає посаду за власним бажанням.

У зв'язку з цим Національний банк починає конкурсний відбір на посаду директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

Обов’язки директора департаменту до призначення нового очільника виконуватиме Сергій Савчук, заступник директора цього підрозділу.

Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ належить до вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність", куратором якого є заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчукю. Цей підрозділ було створено задля забезпечення ефективного виконання функцій щодо регулювання ринків небанківських фінансових послуг, які НБУ отримав із 1 липня 2020 року від Нацкомфінпослуг у межах проєкту "спліт".

Шумик очолювала департамент із 30 червня 2020 року.