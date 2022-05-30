ІТ-армія за тиждень атакувала рекордну кількість російських онлайн-ресурсів

За тиждень з 23 до 29 травня ІТ-армія встановила рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів – понад 800.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що за цей період було атаковано зокрема:

Банки: клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести бажані фінансові операції зі смартфона;

Мікрофінансові організації: через атаки не вдалося взяти мікрокредити;

Біржі: щоб витримати натиск кібератак та продовжувати функціонувати, російським біржам довелося відключати доступ за кордоном;

Магазин застосунків RuStore, запуск якого був минулого тижня. Це російський аналог Google Play;

Страхові сервіси: поклали онлайн-послуги для страхування. Застрахувати себе росіянам не вдалося;

Російські ЗМІ: традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів.

"Продовжуємо протистояти російській агресії. Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті", – наголосили у Мінцифри.

Як повідомлялося, від початку російської агресії в Україні Міністерство цифрової трансформації створило ІТ-армію, яка об’єднала фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті.