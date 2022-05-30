Окупанти вкрали 500 тисяч тонн зерна із захоплених територій, – Мінагрополітики

Російські окупанти вкрали майже пів мільйона тонн зерна із тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської. Вони їдуть або в Росію, перш за все з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим – із Запорізької та Херсонської областей", – сказав він.

Висоцький також висловив побоювання, що росіяни можуть викрадати й новий урожай озимих культур.

"Ми сподіваємося, що до початку збору, який у південних регіонах розпочнеться буквально за декілька тижнів, все-таки вдасться перемогти і деокупувати ці території", – додав заступник міністра.

За його словами, загарбники пробували реалізувати викрадене зерно у Єгипті та Лівані, однак ці країни відмовилися купувати такий товар. Крім того, зафіксовані кораблі росіян із українським зерном у Сирії.