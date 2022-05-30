Іспанія заявила про підтримку ембарго на російську нафту

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна підтримує шостий санкційний пакет щодо Росії, який передбачає зокрема ембарго на російську нафту.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанському телеканалу TVE, передає "Європейська правда".

"Коли ми схвалюємо санкційний пакет, то переслідуємо дві цілі. Перша – не дозволити Путіну фінансувати війну європейським капіталом, а друга – не дати війні Володимира Путіна дестабілізуваи Європейський Союз", – сказав Альбарес.

Наприкінці квітня міністри закордонних справ Литви та Іспанії виступили за негайне ембарго Євросоюзу на російські нафту та газ.

Як повідомлялося, обговорення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії, який включав би заборону на російську нафту, продовжаться в понеділок. Напередодні знову не вдалося знайти спільне рішення щодо цього.

За даними ЗМІ, останній проєкт рішення саміту ЄС, який розпочинається 30 травня, виключає з-під дії санкцій постачання російської нафти через трубопроводи.