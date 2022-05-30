Польща припинила безкоштовне постачання палива в Україну

Польща припинила безоплатні постачання палива, які здійснювала на початку вторгнення РФ та після бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це повідомила міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва, передає BiznesAlert.

"На початку війни та після бомбардування (Кременчуцького, – ред.) НПЗ ми відправляли це паливо безкоштовно. Наразі це комерційні поставки компанії Orlen, які потребують великих логістичних зусиль. Зазвичай ці поставки здійснюються трубопроводами, тому довелося прокладати нові канали постачання", – зазначила вона в інтерв’ю виданню.

За словами Москви, польські нафтові компанії добре працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було відповіддю на кризову ситуацію.

Як повідомлялося раніше, Україна в межах допомоги отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів, щоб збалансувати ринок пального.

Крім того, на початку травня Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд територію Польщі для транспортних засобів, які виконують перевезення пального.