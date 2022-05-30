Польща припинила безкоштовне постачання палива в Україну
Про це повідомила міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва, передає BiznesAlert.
"На початку війни та після бомбардування (Кременчуцького, – ред.) НПЗ ми відправляли це паливо безкоштовно. Наразі це комерційні поставки компанії Orlen, які потребують великих логістичних зусиль. Зазвичай ці поставки здійснюються трубопроводами, тому довелося прокладати нові канали постачання", – зазначила вона в інтерв’ю виданню.
За словами Москви, польські нафтові компанії добре працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було відповіддю на кризову ситуацію.
Як повідомлялося раніше, Україна в межах допомоги отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів, щоб збалансувати ринок пального.
Крім того, на початку травня Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд територію Польщі для транспортних засобів, які виконують перевезення пального.