Колишній виробник автомобілів BMW і Hyundai в Росії не може відновити повноцінну роботу

Російська компанія "Автотор", що займалася складанням автомобілів марок BMW, Kia і Hyundai на своєму заводі в Калінінграді, відновила виробництво із залишків комплектуючих, однак повноцінні машини складати не може.

Про це у інтерв’ю калінінградському телеканалу "Каскад" розповів засновник компанії Володимир Щербаков, повідомляє російський Інтерфакс.

"З відпустки вийшли. Виробництво йде. Виробляємо, на жаль, у значній частині некомплектні машини. Щоб було ясно: раніше ми робили 900 автомобілів на добу, сьогодні – ну, 200", – сказав Щербаков.

Він також визнав, що "Автотор" не може виробляти автомобілі південнокорейських марок, оскільки ця країна припинила постачання комплектуючих, хоча і не вводила санкцій проти Росії.

За словами Щербакова, зараз "Автотор" має майже 10 тисяч комплектів, "які лежать без електроніки, електроніка має американський слід, шукаємо рішення".

"Якийсь час будемо підбирати залишки і всякими способами добувати запчастини, яких у нас немає", – зазначив засновник компанії.

Водночас він оголосив про плани запустити виробництво електромобілів і створити заводи, здатні виробляти дефіцитні комплектуючі.

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Як повідомлялося, раніше російська компанія "Автотор" вимушено відправила співробітників в оплачувану корпоративну відпустку в період з 1 по 22 травня. Компанія залишалася останнім значним виробником автомобілів іноземних марок в Росії, окрім китайських.

Після цього компанія виділила співробітникам ділянки для облаштування городів.

1 березня BMW Group повідомила про припинення постачання на російський ринок та локального виробництва автомобілів через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.

Після її початку багато іноземних автоконцернів заявили про припинення локального виробництва автомобілів в Росії та їх імпорту в країну. У підсумку виробництво легкових автомобілів станом на квітень здійснювалось лише приблизно на третині російських автозаводів.

"Автотор", заснований у 1994 році, розпочав виробництво автомобілів у 1997 році. У 2021 році завод збільшив випуск BMW, Kia, Hyundai на 13% порівняно з попереднім роком – до понад 177 тисяч автомобілів.