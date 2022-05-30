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На Харківщині скоротили комендантську годину

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На Харківщині скоротили комендантську годину
Із понеділка, 30 травня, на території Харківської області зменшується час комендантської години.

Про це повідомив очільник Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Комендантська година триватиме із 22:00 до 06:00 години. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", – написав він.

Глава області нагадав, що в цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом, а також закликах перебувати вдома та місцях убезпечення.

Раніше комендантська година в Харківькій області тривала з 21:00 до 06:00.

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