Велика Британія може відкласти закриття вугільних електростанцій через Росію

Міністр торгівлі та промислової стратегії Великої Британії Квасі Квартенг звернувся до власників британських вугільних електростанцій у Драксі, Раткліффі та Вест-Бертоні з проханням відкласти їх заплановане закриття у вересні.

Як пише Sky News, запит було зроблено на тлі вторгнення Росії в Україну, повідомив речник уряду.



Згідно з повідомленнями, міністрів попередили про потенційне відключення електроенергії в 6 млн домогосподарств цієї зими.



"Це цілком правильно, що ми досліджуємо широкий спектр варіантів для подальшого зміцнення нашої енергетичної безпеки та внутрішнього постачання, щоб знизити витрати в довгостроковій перспективі", – сказав представник уряду.



За його словами, попри те, що дефіциту енергоресурсів немає, Британії можуть знадобитися вугільні електростанції для забезпечення резервну електроенергії наступної зими.

"Нашим твердим зобов’язанням залишається припинення використання вугільної енергії до жовтня 2024 року", – зауважив речник.



Урядове моделювання найгіршого сценарію передбачає серйозний дефіцит газу взимку, якщо Росія припинить поставки до країн ЄС.

Як повідомлялося, у квітні російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу до Польщі та Болгарії. У травні Росія припинила постачання газу до Фінляндії. Ці країни відмовилися платити за газ в рублях.