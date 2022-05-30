Запаси дорогоцінних металів у російських банках впали за два місяці на 20%

Запаси дорогоцінних металів у перерахунку на золото у російських банках скоротилися у лютому-березні приблизно на 20%.

Про це повідомляє РБК із посиланням на статистику Центробанку РФ, передає Forbes.

Так, станом на 1 квітня залишки на рахунках становили 227,3 млрд рублів, що є мінімальним значенням з серпня 2019 року. Обсяг вкладень знизився за два місяці на 20,2 млрд рублів, або на 17,2%.



У перерахунку на золото падіння виражене ще сильніше. За розрахунками агентства, до 1 квітня в банках зберігалося 43,8 тонни афінованого золота, що на 11,4 тонни (20,7%) менше ніж за два місяці до цього. Основне падіння припало на лютий – на 10,8 тонни, тоді як у березні скорочення становило лише 0,6 тонни.

Учасники ринку назвали причиною скорочення запасів золота активізацію експортних операцій, кажуть в РБК. На початку лютого учасники ринку могли вільно вивозити золото за кордон і "в очікуванні санкцій продавали залишки", а в березні такого збуту вже не було.