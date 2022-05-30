Туреччина отримала список кораблів, які вивозять з України крадене зерно

Список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене в Україні зерно та інші товари, було передано раднику президента Туреччини.

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв за результатами зустрічі з головним радником президента Туреччини Реджеп Тайїпа Ердогана Ялчином Топчу та головою комісії з питань національної оборони Великих національниї зборів (парламенту) Туреччини Фейзі Бердібеком в Анкарі, передає Укрінформ.

"Одне з обговорюваних питань було пов’язане з тим, що, за нашою інформацією, даними української розвідки, Росія крадену на окупованих територіях пшеницю та інші товари, провозить у томучислі через порти Туреччини. Хоча чотири роки тому було прийняте рішення, що ніякі кораблі, що відвідують порти на окупованих територіях, в першу чергу маються на увазі порти в Криму, не можуть прийнятися та обслуговуватися в портах Туреччини", – сказав Джемілєв за результатами зустрічі.

Джемілєв повідомив, що Туреччині було передано список кораблів, які крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини вивозили та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.

"Ми домовились, що вони візьмуть це під контроль", – розповів лідер кримськотатарського народу.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вкрали майже пів мільйона тонн зерна із тимчасово захоплених територій України.