Яхти підсанкційних російських олігархів вимикають системи місцезнаходження, ховаючись від арешту, – розслідування

Елітні яхти, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами, почали відключатися від автоматичної системи відстеження місцезнаходження (АІС), щоб уникнути арешту.

Про це пише The Guardian, наводячи дані розслідування The Observer, передають Порти України.

Так, в акваторії Карибського моря бачили яхту Alfa Nero, яку вважають пов’язаною з російським мільярдером Андрєєм Гур’євим, але на системах відстеження руху морських транспортних засобів вона не з’являється з 3 березня. Розслідування Observer свідчить, що це одна із щонайменш шести яхт, пов’язаних із російськими олігархами під британськими санкціями, які сховали своє місцеперебування.

Аналіз The Observer з даних системи AIS показав, що з неї більш ніж на місяць зникли:

72-метрова яхта Clio, яку пов’язують з мільярдером Олегом Дерипаскою. Останній раз вона передавала місцезнаходження 18 квітня з Чорного моря, неподалік від Сочі і Новоросійська;

70-метрова Galactica Super Nova, пов’язана з олігархом Вагітом Алекперовим, колишнім очільником "Лукойла". Останній раз вона передавала дані про місцезнаходження 2 березня від берегів Хорватії;

140-метрова Ocean Victory, пов’язана з олігархом Віктором Рашніковим, яка не з’являлась у системі після 1 березня, коли була пришвартована на Мальдівах;

Журналістам-розслідувачам вдалося вийти на зв’язок з одним із членів екіпажу яхти, що належить підсанкційному олігарху. Він сказав, що їм дали вказівку сховати дані про місцезнаходження.

У публікації зазначено, що згідно з галузевими даними, у морі знаходиться близько 9300 супер’яхт загальною вартістю понад 50 млрд фунтів стерлінгів. За оцінками, росіянам належить кожна десята.

Раніше повідомлялося, що іспанська влада виявила активи, зокрема будинки, компанії та принаймні одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам із санкційного списку ЄС.

До того Верховний суд Республіки Фіджі дозволив США заарештувати яхту Amadea, яка, імовірно, належить російському сенатору й мільярдеру Сулейману Керімову.