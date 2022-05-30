Данське посольство в Росії припинило оформлення короткострокових віз

Посольство Данії в Росії зупиняє прийом заяв на короткострокові візи.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Данії.

"Призупинення прийому заяв на візи до Данії. До подальшого повідомлення Посольство Королівства Данії в Москві призупиняє процес прийому заяв на території Російської Федерації на отримання короткострокових віз та видів проживання до Данії, крім офіційних візитів", – сказано в повідомленні.

У період до поновлення прийому на отримання короткострокових віз та видів на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн.

Раніше повідомлялося, що Данія стала першим донором Фонду, створеного Енергетичною спільнотою для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичної інфраструктури